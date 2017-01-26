Больше никаких печенек: что сулит Украине приход Трампа и отставка Нуланд

Виктория Нуланд вскоре покинет пост заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Хотя она курировала вопросы европейской политики все последние три года правления Барака Обамы, более всего она запомнилась своей активной ролью в украинских событиях конца 2013 – начала 2014 годов и раздачей печенья на Майдане. Нуланд сделала очень и очень многое для того, чтобы госпереворот на Украине состоялся.

Предположительно, пост нового заместителя государственного секретаря США по европейским делам займет Джон Хефферн, бывший американский посол в Армении. Пока же, как кажется, будет разумно подвести итоги пребывания госпожи Нуланд на ее столь важном дипломатическом посту. В этом Федеральному агентству новостей помог известный украинский политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив. Можно уверенно говорить, считает эксперт, что Нуланд ушла из большой политики еще задолго до своей официальной отставки.

«Последнее время Нуланд фактически не присутствовала в украинском политикуме. Если кто-то считает иначе, то он просто плохо осведомлен. Более того, Нуланд не то что не выходила на связь с представителями киевской власти, даже ее традиционные контакты с представителями украинских промышленно-финансовых групп, с так называемым третьим сектором, с какими-то «грантоедскими» структурами прервались. Она вышла из круга украинских дел по крайней мере полгода назад. Это произошло где-то летом 2016 года», — напоминает Павлив.

В общем-то, «исход» Нуланд с Украины — весьма показательное событие. Все-таки она ушла не одна, а вместе со всей командой, которая когда-то делала «Майдан». Наверное, один только бывший вице-президент Джозеф Байден остался хоть как-то вовлечен в украинские дела из всего поколения старых «кураторов». И то его внимание в основном обусловлено собственными коммерческими интересами на Украине. «Ни Керри, ни Нуланд, ни другие представители Госдепа последние полгода на Украине не особо присутствовали. Даже посол был заменен. При этом Мэри Йованович — совсем не дипломат калибра ее предшественника Джеффри Пайетта. Фактически она выполняет лишь обычные функции одинарного посла, она не вовлечена во внутренние политические процессы Украины. Может, она и поддерживает, и оказывает влияние на какие-то финансово-политические группы за кадром, но ее не видно и не слышно в информационном поле», — поясняет политолог.

Таким образом, хотя официальная отставка произойдет при Трампе, уход Нуланд с высокого поста начался еще при Обаме. По сути она и другие подобные ей стали слишком одиозными фигурами даже для предыдущей администрации. На них сконцентрировался весь негатив, связанный с провалом украинского проекта Обамы. Сначала был постепенно снижен градус публичного присутствия Нуланд, затем ей указали на выход.

Вся «старая гвардия», курировавшая украинский вопрос при администрации Обамы, была отправлена на покой. Теперь дело за назначенцами Трампа. «Все теперь зависит от того, кому в новой президентской администрации поручат отвечать за Европу, за Восточную Европу, за отношения с Российской Федерацией. После всего этого украинская повестка в Белом доме будет де-факто выстроена заново. Понятно, что у республиканцев — или, вернее говоря, у «трампианцев», все же они не в чистом виде республиканский истеблишмент — несколько иное отношения ко всем этим вопросам. Всерьез мы увидим, что изменится на Украине после последних перестановок в Госдепе, я думаю, где-то к марту месяцу», — подводит итог Михаил Павлив.

В любом случае, очевидно, что если внешняя политическая повестка была приоритетной для Обамы, это вовсе не так для Трампа. Новый американский президент сконцентрируется на внутренних делах своей страны. Его международная политика будет определяться внутриполитическими приоритетами. Это уже было разительно продемонстрированно на примере Транстихоокеанского торгового партнерства. Украина в этом ключе не особо интересна Трампу. Потому от «новой гвардии» республиканских дипломатов, которые прибудут в Киев на смену Пайетту, Байдену и Нуланд, следует ожидать, что они будут людьми куда как менее публичными. Уж точно они не будут пытаться брать на себя излишнюю ответственность и руководить украинским политикумом самостоятельно.