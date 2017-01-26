Обвиняемый в получении взятки уральский экс-судья сбежал из России с семьей

Москва, 26 января. Бывший судья Асбестовского городского суда Свердловской области Максим Виноградов, заочно обвиненный в получении крупной взятки, объявлен в розыск Следственным комитетом. Как сообщили в СК РФ, 24 июня прошлого года он получил от нотариуса взятку в размере шести миллионов рублей при посредничестве предпринимателя Виктора Зубова и помощника председателя того же суда Константина Захарова.

В ведомстве установили, что нотариус являлась подсудимой по рассматриваемому Виноградовым уголовному делу. Именно за вынесение оправдательного приговора и предназначалось незаконное вознаграждение. Виноградов скрылся от следствия, выехав из России вместе с семьей, и был объявлен в розыск в ходе процедуры получения согласия на возбуждение уголовного дела квалификационной коллегии судей Свердловской области.

Сейчас следствие и оперативные службы принимают меры для установления места нахождения обвиняемого и его задержания.

Как сообщала газета «Известия», СУ СК РФ по Пермскому краю проводит доследственную проверку по факту смерти женщины в автобусе, которой не оказали помощь.