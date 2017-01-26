Будущий посол США при ЕС обещает союза распад через полтора года

Вашингтон, 26 января. Евросоюз развалится в ближайшие полтора года, заявил профессор школы бизнеса Хенли Тед Маллок, которого, по некоторым данным, президент США Дональд Трамп намерен сделать американским послом в ЕС.

По мнению Маллока, Евросоюз скоро исчезнет. По прогнозам эксперта, объединение просуществует еще около полутора лет.

Он обратил внимание также на возможность для заключения договора для США и Великобритании. Маллок объяснил, что после Brexit Лондон сможет игнорировать «брюссельскую бюрократию» и заключить торговый договор в США самостоятельно.

«Те из нас, кто работал на Уолл-Стрит или в лондонском Сити, знают, что если вы посадите в одну правильную комнату правильных людей, у которых достаточно хорошей информации и много энергии, — а у Трампа, несомненно, много энергии, — то можно добиться результатов», — констатировал потенциальный посол.

Ранее сообщалось, что Вестминстерскому дворцу в Лондоне угрожает пожар.