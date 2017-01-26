Ученые выяснили настоящие причины гибели динозавров

Бранденбург (Германия), 26 января. Научные сотрудники из Потсдамского института изучения изменений климата выяснили, по какой причине вымерли 65 миллионов лет назад динозавры. Об этом пишет журнал Tribune de Genève.

По мнению немецких специалистов, в действительности наземные животные вымерли из-за отсутствия света и тепла. Эксперты уверены, что древние рептилии погибли от темноты и холода, которые наступили на Земле после столкновения с космическим телом (астероидом).

Помимо динозавров тогда погибли многие виды животных, среди которых были и мамонты. Из-за рухнувшего на полуостров Юкатан, который расположен в Центральной Америке, астероида возникло много пыли и туманов из серной кислоты, которые заполонили верхние слои атмосферы. После столкновения планеты погрузилась в тьму. На протяжении трех лет температура не поднималась выше ноля градусов, а общее понижение температуры составило почти 26 градусов.

Немецкие специалисты выяснили, что климат вошел в привычное русло на планете только спустя 30 лет.