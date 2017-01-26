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Происшествия
Стали известны подробности массовой драки у стриптиз-клуба на Страстном бульваре

Стали известны подробности массовой драки у стриптиз-клуба на Страстном бульваре

11:25  26 Января 2017
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Трех человек госпитализировали после массовой драки у стриптиз-клуба в Москве

Москва, 26 января. Три человека были доставлены в больницы после драки у стриптиз-клуба в Москве. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Ранее полицейским сообщили по телефону о массовой драке на Страстном бульваре возле стриптиз-клуба «Вавилон». Приехавшие на вызов сотрудники полиции не обнаружили какого-либо нарушения общественного порядка. Позднее стало известно, что три участника драки обратились за помощью и были госпитализированы в разные больницы города.

Ксения Тасманова
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