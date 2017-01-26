Скарлетт Йоханссон бросила мужа после двух лет брака

Лос-Анджелес, 26 января. Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон рассталась со вторым мужем, журналистом Роменом Дориаком. По информации западных таблоидов, супруги решили разойтись еще летом прошлого года.

В минувшие выходные актриса посетила Марш женщин в Вашингтоне, и репортеры заметили отсутствие обручального кольца на ее пальце. После этого фанаты и журналисты принялись выяснять, означает ли это разрыв отношений Йоханссон и Дориака, передает Газета.Ru.

Как сообщают источники People, актриса и журналист решили расстаться полгода назад. При этом ни Йоханссон, ни Дориак пока еще не прокомментировали информацию о разрыве и не объявили о начале бракоразводного процесса. Напомним, что пара поженилась в 2014 году. Супруги воспитывают дочь Роуз Дороти.