Дамаск призвал мировое сообщество защитить наследие Пальмиры от ИГ

Дамаск, 26 января. Министр культуры Сирии Мухаммад Ахмад заявил, что уничтожение террористами ИГ исторического наследия в Пальмире является военным преступлением.

Исторические памятники Пальмиры принадлежат не только Сирии, но и всему миру, заявил министр культуры Сирии Мухаммад Ахмад, призвав международное сообщество встать на защиту культурного наследия. Он осудил разрушение фасада римского амфитеатра боевиками ИГ (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в России). По словам Ахмада, властям Дамаска все шесть лет с начала боевых действий удавалось скрывать от разграбления большую часть культурных артефактов. Глава Минкультуры САР подчеркнул, что действия боевиков ИГ в Пальмире — это военное преступление.