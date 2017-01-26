Сотрудник ОМОНа найден мертвым на московской базе

Москва, 26 января. На базе ОМОНа в Москве обнаружено тело сотрудника подразделения. Как сообщает пресс-служба Центрального округа войск Национальной гвардии, мужчина покончил с собой.

Согласно приведенным данным, сотрудник ОМОН столичного управления Росгвардии был обнаружен без признаков жизни в одном из служебных помещений. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины произошедшего. По предварительной версии, мужчина покончил жизнь самоубийством.

Первый заместитель командующего Центральным округом войск Национальной гвардии Павел Бобков взял под свой контроль административное расследование по факту ЧП.

Напомним, ранее окровавленное тело женщины обнаружили в парадной в городе Тихвин Ленинградской области.