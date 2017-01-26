ФСБ проводит в Крыму спецоперацию по ликвидации террористов «Хизб ут-Тахрир»

Симферополь, 26 января. Глава госкомитета правительства Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов сообщил, что ФСБ проводит в Бахчисарае специальную операцию по уничтожению ячейки террористической группировки «Хизб ут-Тахрир» (деятельность запрещена на территории РФ).

ФСБ проводит обыски в тех местах, где проживали подозреваемые. По его словам, сейчас в Крыму проводится системная борьба с террористическими и радикальными группировками.

Членов указанной группировки ранее правоохранительные органы задерживали в населенных пунктах Центральной России, Поволжье и Сибири.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители пресекли деятельность террористической организации, которая готовила атаки, в том числе на авиационный завод в Татарстане.