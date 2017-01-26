Угроза ИГ реальна: Трамп заставит США отказаться от антироссийской истерии

Москва, 26 января. Тема санкций и отношения к России вызовет разногласия в команде Дональда Трампа, однако решения будет принимать новый лидер страны, считает сенатор РФ Алексей Пушков. Так политик прокомментировал заявления Трампа об угрозе ИГ и причинах появления группировки на Ближнем Востоке.

«В администрации Трампа по санкциям и общей политике в отношении России будут разногласия. Но решает президент. Россия — выдуманная угроза. ИГ -реальная", - написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщала ранее «Газета.ру», вину за появление ИГ (запрещена в России по решению Верховного суда РФ) на Ближнем Востоке Трамп возложил на американские власти. Этого удалось бы избежать, если бы Штаты вовремя взяли под контроль нефтяные месторождения в регионе.

«Если бы мы взяли под контроль нефть, не было бы ИГ. Они питаются доходами от нее, деньгами, которая она дает», — сказал он. Кроме того, в интервью телеканалу АВС Трамп обозвал «дураками» тех экспертов, кто считает, что такие действия нарушали бы международное право.