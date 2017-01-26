Исламский протест Олбрайт: «пикейные жилеты» США в штыки приняли первые указы Трампа

Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт сообщила, что готова принять ислам в знак протеста против политики нового президента США Дональда Трампа, который подписал ряд законов, ущемляющих права мусульман. Олбрайт заявила, что Америка должна быть открыта для людей любой веры и происхождения. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

О своих намерениях бывший госсекретарь сообщила в своем Twitter. По ее словам, она росла как католичка, затем перешла в епископальную церковь, а потом обнаружила, что ее семья исповедовала иудаизм.

«Я готова принять ислам из соображений солидарности», — цитирует слова Мадлен Олбрайт Газета.ру. Она добавила, что на статусе свободы нет «мелкого шрифта» и Соединенные Штаты Америки должны оставаться открытыми для людей любой веры и расы.

I was raised Catholic, became Episcopalian & found out later my family was Jewish. I stand ready to register as Muslim in #solidarity. — Madeleine Albright (@madeleine) January 25, 2017

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 45-й президент США Дональд Трамп подписал свои первые законы, ограничивающие въезд в страну для беженцев и ряда лиц с открытой американской визой из Ирака, Ливии, Ирана, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Также новый президент подписал распоряжения построить на границе с Мексикой стену и усилить борьбу с нелегалами. Согласно последнему документу, задержанных на территории США нелегалов будут депортировать. В том случае, если страна, из которой люди прибыли в США, отказывается их принимать, гражданам этих государств может быть отказано в предоставлении американской визы.

Вся эта ситуация вызывает недоумение. С одной стороны, Трамп хочет оградить Америку от возможного проникновения террористов на территорию страны и предотвратить теракты. Но, как мы помним, ряд терактов, которые потрясли США, были совершены гражданами этой страны по рождению или теми, кто уже давно получил законные права на проживание. Уберечь американцев такими методами можно, но результат непредсказуем: те же террористы могут завербовать американца или любого европейца. Другая мотивация Трампа — относительно мигрантов — помогла бы закрепить рабочие места за гражданами, дать заработок среднему американцу и тем самым повысить уровень жизни.

Однако и тут есть свои подводные камни. Есть ряд профессий, на которые типичный взрослый американец не согласится: уборка домов, стрижка газона, садоводство, работа дворником, горничной в отеле, посудомойкой, работа в общепите, водителем такси, няней или гувернанткой. Это традиционный способ заработка для мигрантов, которые только прибыли в США. Да, американские подростки нередко подрабатывают и нянями, и официантами, стригут газоны, работают в магазинах. Так заведено. Однако средний американец не согласится на ту оплату, которую предлагают мигрантам за работу на перечисленных позициях. Другое дело, если приехали инженеры и механики, которые претендуют на места на заводах и предприятиях, могут поднять на ноги тот же Детройт. В этой ситуации понятно, что они представляют угрозу для американского специалиста, поскольку стоят дешевле, что порадует любого работодателя.

Возвращаясь к Мадлен Олбрайт и исламу, стоит отметить, что подобными законами Трамп может разделить общество на хороших и плохих, возвращая Америку в прошлый век, когда чернокожие не имели прав и могли быть только прислугой, чернорабочими и сотрудниками сферы обслуживания. Только теперь поменялся объект осуждения.

Многие известные американцы — мусульмане. Достаточно вспомнить предыдущего главу овального кабинета Барака Хусейна Обаму.

Об антиисламских настроениях Трампа было известно уже давно. Его друг и соратник, известный американский боксер Майк Тайсон, принявший ислам в тюрьме в 1992 году, не осудил миллиардера, хотя многие считали, что Трамп должен извиниться за свои резкие высказывания в адрес мусульман.

По словам Тайсона, ставшего Маликом Абдул Азизом, ислам открыл ему глаза и навсегда оградил от вредных привычек. «Я не нужен Аллаху, Аллах нужен мне», — сказал Тайсон. В 2010 году он совершил хадж в Мекку. Боксер активно поддерживал Трампа на протяжении всей предвыборной гонки, агитировал американцев голосовать за Трампа и грозился собрать «Трамп-армию».

Ислам, по слухам, приняла и известная американская актриса Линдси Лохан.

Мусульманином стал и брат короля поп-музыки Джермейн Джексон. Также ислам приняли известный американский комик Дейв Шапелл, сын режиссера Оливера Стоуна Шон Стоун, американский профессиональный баскетболист, являющийся лидером по количеству набранных очков в регулярном чемпионате за всю историю НБА Льюис Алсиндор, более известный как Карим Абдул-Джаббар; американский R&B- и хип-хоп-исполнитель Эйкон, лауреатка премии «Оскар» и обладательница «Золотого глобуса», актриса и продюсер Эллен Берстин; репер О’Шеа Джексон, также известный под именем Айс Кьюб; выдающийся американский баскетболист Шакил О'Нил. Ислам исповедовали боксер Мохаммед Али; афроамериканский исламский духовный лидер и борец за права человека Малкольм Икс.

Политика нового президента США для кого-то выглядит противоречивой, однако в ней есть своя правда: Трамп обещал привести страну в порядок, дать американцам рабочие места и лучшую жизнь. Об этом и была его предвыборная кампания — Make America Great Again (Сделаем Америку снова великой). Этим господин президент и занялся в первую очередь, поскольку предыдущее руководство страны сосредоточило все свое внимание на мировых конфликтах и совсем забыло о внутренних проблемах США и кризисе в стране, развале автомобильной промышленности, превращении крупнейшего промышленного мегаполиса — Детройта — в гетто и руины.

У Трампа свое видение и свои цели, и остается только ждать, к какому общему знаменателю они приведут. Если даже методы президента ошибочны, это не значит, что он идет против своей страны. Любовь к The Star-Spangled Banner («Знамя, усыпанное звёздами», гимн США) прививается любому американцу с молоком матери.