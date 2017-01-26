Оппозиция Сирии прокомментировала появившийся в Сети проект конституции

Астана, 26 января. Проект конституции Сирии, который появился в Сети, является недостоверным, заявил представитель высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Хишам Марва.

Марва подтвердил, что ознакомился с якобы проектом конституции Сирии, подготовленным Россией, который появился в Интернете. Он обратил внимание, что документ не соответствует действительности: по его словам, представленный текст — это статья, а не копия конституции.

«Не могу подтвердить все пункты, потому что мы сами не изучали все подробности — это потребует много времени», — цитирует его РИА Новости.

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