ВКС РФ подняты по команде «Воздух» на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 26 января. Летчики ВКС РФ отработали сложные парные полеты в Камчатском крае.

Экипажи всепогодных истребителей МиГ-31 были подняты по команде «Воздух» и выполнили взлет в положенный норматив. После этого истребители проследовали в заданный район и провели поиск условного нарушителя воздушных границ. Боевая пара всепогодных машин совершила заход на атаку и провела противоракетный маневр от пусков условного противника. Также летные экипажи провели пилотирование в парах и сомкнутом строе, при котором отрабатывалась максимальная слаженность действий летчиков в воздухе. Руководство учений отметило, что, не смотря на сложные метеорологические условия, все нормативы были выполнены, условный противник уничтожен.