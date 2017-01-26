Дамаск вернул в Алеппо железнодорожное сообщение: ФАН публикует видео

Сирия, Алеппо, 26 января. После освобождения города от незаконных вооруженных формирований, в том числе «Джебхат ан-Нусры» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации), в Алеппо была восстановлена работа транспортного узла, спустя четыре с половиной года после потери города правительственными силами.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео первого рейса от станции Джабрин, которая располагается возле лагеря беженцев и разрушенного международного аэропорта, и станцией Багдад. Протяженность железнодорожной ветки составляет 18 километров. Ежедневно будут доступны четыре рейса. Поезд имеет около 600 пассажирских мест.

Возобновление железнодорожного сообщения говорит о возвращении города к мирной и стабильной жизни. Отметим, ремонт железных дорог был выполнен в течение 20 дней. Российские саперы обезвредили 330 взрывных устройств.