Греческие острова просят Евросоюз одобрить безвизовый въезд для россиян

Афины, 26 января. Власти Эгейских островов Греции обратились в Евросоюз с просьбой ввести безвизовый режим для туристов, прибывающих с территории Турции. По данным Ассоциации туроператоров России, речь идет, в частности, о российских, турецких и иранских гражданах.

Инициатором запуска пилотной программы для отмены виз для россиян является губернатор Южного Эгейского региона Йоргос Хатзимаркос. Политик доложил еврокомиссару по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрису Аврамопулосу, что такая мера положительно скажется на экономическом развитии греческих островов, которые пострадали из-за притока беженцев и сокращения турпотока.

По замыслу губернатора, уже в марте можно было бы ввести безвизовый въезд для туристов из Ирана, а в апреле — для туристов из России и Турции. Главное условие для отмены виз — иностранцы должны воспользоваться круизными маршрутами, стартующими в Турции.

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