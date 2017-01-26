Социологи подсчитали, сколько мужчин в России курит

Москва, 26 января. Больше половины граждан Российской Федерации положительно оценивают идею министерства здравоохранения России полностью запретить продажу сигарет людям, которые родились после 2014 года. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Согласно подсчетам, более 60% россиян поддержали идею ведомства запретить покупать табачные изделия лицам, родившимся после 2014 года. Стоит отметить, что высказалась на этот счет положительно примерно половина курящих граждан страны. Согласно расчетам, число курящих людей с начала запретных мер уменьшилось лишь на 10%.

Кроме того, специалисты ВЦИОМ определили, что практически каждый второй мужчина в России курит.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что гамбургеры и газированную воду на российском ТВ могут приравнять к рекламе пива и сигарет.