ФАС обвинила метрополитен Москвы в нарушении прав бизнесменов

Москва, 26 января. Московский метрополитен нарушил право бизнесменов, ограничив конкуренцию на аукционах, сообщили представители управления ФАС по Москве.

Московские бизнесмены пожаловались в ФАС на московский метрополитен. По их словам, при проведении аукционов на право торговли в столичной подземке установлены необоснованно высокие суммы для подачи заявки на участие.

Уточняется, что задаток составляет 71,3 миллиона рублей по одному аукциону и 77,6 миллиона рублей по второму. Кроме того, ежемесячные выплаты за торговлю составляют 5,942 миллиона и 6,468 миллиона рублей, передает «Газета.ru».

«Установленные московским метрополитеном размеры задатков являются непреодолимым препятствием для большинства представителей малого и среднего бизнеса, — заключили в УФАС по столице. — Такие действия ГУПа резко ограничивают круг лиц, имеющих возможность вести торговлю в переходах».

Ранее сообщалось, что три станции второго кольца московской подземки будут построены в течение двух лет, передает Национальная служба новостей.