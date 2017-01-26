Мать умершего от алкоголя в грудном молоке малыша предстанет перед судом в Кузбассе

Кемерово, 26 января. В городе Прокопьевск женщина покормила грудью ребенка после того, как пила пиво, в результате чего младенец скончался. Как сообщили в следственном управлении СК по Кемеровской области, инцидент произошел в ноябре прошлого года.

По информации ведомства, женщина покормила ребенка грудным молоком и уложила его спать. До этого она выпила около двух литров пива. На следующее утро она увидела, что ее сын не подает признаков жизни, после чего позвонила в скорую. Прибывшее на место врачи констатировали смерть малыша. Выяснилось, что младенец скончался в результате отравления алкоголем, что также подтвердила судебно-медицинская экспертиза.

Против 26-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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