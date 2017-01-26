Шойгу наградил главного КВНщика России Маслякова

Москва, 26 января. Министр обороны России Сергей Шойгу вручил создателю Клуба веселых и находчивых медаль «За укрепление боевого содружества».

На финальных выступлениях команд КВН среди довузовских образовательных учреждений военного ведомства России генерал армии Сергей Шойгу вручил президенту Международного клуба веселых и находчивых медаль «За укрепление боевого содружества». Министр обороны отметил, что Александр Масляков очень много сделал для армии и общества, а все шутки, придуманные курсантами, глава военного ведомства назвал «шутками от души».

Ранее агентство URA.ru сообщило, что Шойгу намерен укрепить войска на юге из-за Украины и Северного Кавказа.