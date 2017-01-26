Сирия: курды восстанавливают разрушенный ИГ город Кобани

Кобани (Сирия), 26 января. Сирийские курды восстанавливают Кобани после тяжелых боев с террористами ИГ, регион переживает большие трудности из-за экономической блокады, сообщил представитель кантона Джазира Халед Махмуд.

Сирийский Кобани переживает трудные времена после ожесточенных боев сирийских курдов с террористами ИГИЛ (организация «Исламское государство» запрещена в России) в 2014–2015 годах. Регион нуждается в импорте строительных материалов для восстановления инфраструктуры, детского питания, лекарств для населения.

Местные власти закупают товары в отдаленных регионах Сирии, либо в Кобани они попадают контрабандой через Турцию и Ирак. По словам представителя курдского кантона Джазира Халеда Махмуда, из 1200 нефтяных скважин, подконтрольных курдам, работают только три сотни, пишет Al-Monitor.