ЛНР призывает Хуга рассказать, как Киев срывает перемирие в Донбассе

Луганск, 26 января. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики надеется на то, что заместитель главы миссии ОБСЕ на Украине Александ Хуг, который накануне посетил республику, расскажет всем о нежелании киевских властей выполнять взятые на себя обязательства. Об этом сегодня сообщил руководитель управления ведомства республики Олег Анащенко.

По его словам, в ЛНР надеются на то, что в ходе визита на территорию Луганской народной республики заместитель главы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг с позитивной стороны отметил стремление ЛНР к мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, Анащенко подчеркнул, что Хуг должен подтвердить соблюдение режима перемирия и готовность осуществить отвод военных сил и средств народной милиции от линии соприкосновения.

«Мы также рассчитываем на то, что Хуг не оставит без внимания и доведет до мировой общественности нежелание украинской стороны выполнять минские соглашения и совершаемые преступления против мирных граждан республики», — добавил он.

Как ранее сообщала Национальная служба новостей, Киев накануне в очередной раз сорвал взятые на себя обязательства и нарушил режим прекращения огня.