Автохам на Porsche Cayenne отказался пропускать скорую с пациенткой в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 января. В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга водитель Porsche Cayenne отказался пропустить автомобиль скорой помощи, который вез больную пациентку. Автомобилист даже попытался отобрать у водителя скорой камеру, на которую тот записывал происходящее.

Водитель элитной иномарки перекрыл дорогу скорой на Новочеркасском проспекте у дома №56, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург». Водитель «неотложки» начал записывать диалог с автохамом на телефон, что вызвало гнев со стороны автовладельца. На реплику о пациентке, которую везла бригада врачей, водитель Porsche ответил, что ему «некуда деваться», после чего попытался отобрать камеру. Чем в итоге закончилась эта история, не уточняется.

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