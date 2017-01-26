Полсотни рыбаков спаслись с опасной льдины во Владивостоке

Владивосток, 26 января. Около 50 рыбаков спаслись с опасной льдины в Амурском заливе. Об этом сообщили представители ГУ МЧС по Приморскому краю. Кроме того, в ведомстве опровергли сообщения, что мужчин уносило в открытое море.

По словам спасателей, опасные трещины появились на льдине в бухте Федорова во Владивостоке. В этот момент на ней находилось почти полсотни любителей зимней рыбалки. «Рыбаки самостоятельно добрались до берега», — заявили «Свободной прессе» в пресс-службе ведомства.

При этом в МЧС особо подчеркнули, что угрозы отрыва льдины не было, отмечает ТАСС.

Информацию о рыбаках на оторвавшейся льдине в Амурском заливе ранее распространили власти Владивостока. Накануне МЧС предупреждало об усилении ветра и взломе льда в Амурском и Уссурийском заливах, однако рыбаки это сообщение проигнорировали.

