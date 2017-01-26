«Адмирал Кузнецов» в сомнительных «эскортах» не нуждается: Фэллон нарвался на заслуженную порку

«Господин Фэллон, снимите черные очки!» — посоветовал первый заместитель председателя комитета по обороне Государственной думы Герой России гвардии полковник ВДВ Андрей Красов в ответ на оскорбительные заявления британского министра обороны в адрес российской авианесущей группы, возглавляемой авианосцем «Адмирал Кузнецов».

Ранее появилась информация, что министерство обороны России жестко отреагировало на слова главы военного ведомства Великобритании Майкла Фэллона, который похвастался, что британские корабли сопровождали российскую корабельную группу, возглавляемую «Адмиралом Кузнецовым», и заодно, походя, обругал российский авианосец.

«Цель подобных заявлений и шоу, разыгранного с эскорт-сопровождением наших кораблей, — это отвлечь внимание британских налогоплательщиков от реального состояния военно-морского флота Великобритании», — цитирует заявление представителя Минобороны Игоря Конашенкова «Газета.Ru».

По словам Конашенкова, российские корабли «в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются», а Фэллону стоит заняться своими делами, тем более что британский флот, по данным СМИ, находится в плачевном состоянии. Также ранее стало известно, что министерство обороны Великобритании скрыло факт неудачного пуска ракеты Trident II в 2016 году, чтобы протащить дорогостоящую программу финансирования этого проекта, несмотря на многотысячные протесты британских граждан.

«Эскорт услуги — это престижная, высокооплачиваемая работа для девушек. В дословном переводе это слово означает «сопровождение». Кроме того, в разных смысловых оттенках можно встретить варианты перевода, где подразумевается элемент ухаживания», — стыдливо сообщает один из «профильных» сайтов, не уточняя, как далеко может зайти это «ухаживание».

Ранее появилась информация, что группу кораблей ВМФ России, возглавляемую авианосцем «Адмирал Кузнецов» в Ла-Манше встретили и «эскортировали» шесть кораблей НАТО, в том числе флагман британского флота десантный вертолетоносец HMS Ocean. «Адмирал Кузнецов» и другие российские корабли направляются в порты приписки после выполнения боевых задач в Сирии.

«Господину Фэллону можно посоветовать снять черные очки со своих глаз и в первую очередь обращать внимание не на Военно-морской флот России и флота других стран мира, — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей первый зампред комитета по обороне Госдумы Андрей Красов. — Хочется посоветовать британскому министру в первую очередь взглянуть на действительно плачевное состояние своего флота».

Первый зампред главы комитета по обороне Госдумы напомнил, какую роль сыграли российские корабли в борьбе с международным терроризмом в Сирии.

«Наша авианосная группа, которая возвращается в пункты постоянной дислокации, с достоинством и честью выполнила задачу, которая на нее возлагалась. Она обеспечила поддержку наземной группировки вооруженных сил Сирийской арабской республики в борьбе с международным терроризмом на многострадальной земле Сирии. Еще раз повторю — наша корабельная группа выполнила свою задачу с достоинством и честью. И с высоким качеством. Чего не сказать о вооруженных силах Великобритании, которые вошли в коалицию с Соединенными Штатами Америки», — отметил Андрей Красов.

Британской армии тут похвастаться совершенно нечем, так же, как и всей возглавляемой США международной коалиции, отметил Герой России.

«Хочется спросить господина министра — а где ваш результат с 2011 года? Вы что, Мосул освободили, или изгнали террористов из Ирака или из других государств, где вы их обильно вскармливали и порождали? Господин Фэллон не хочет видеть свои недостатки, а пытается в очередной раз лягнуть Россию. Это нынче очень стало модным, и некоторые государства даже соревнования проводят — кто больше раз лягнет или ущипнет Россию. Но хочу еще раз подчеркнуть — наши военнослужащие, в том числе наши военные моряки — это настоящие профессионалы своего дела, они с достоинством, честью и с высоким качеством выполнили свои задачи и уверенно, с гордо поднятой головой возвращаются в пункты постоянной дислокации», — отметил Андрей Красов.