Девочку, снимавшуюся на Первом канале, прячут родственники от органов опеки

Санкт-Петербург, 26 января. Родственники девочки, снимавшейся на Первом канале, прячут ребенка от органов опеки.

Как стало известно ФАН, мать девочки 35-летняя Ольга Ч. была лишена родительских прав в 2005 году по заявлению бабушки ребенка. Опеку над Аленой взяла последняя, но в прошлом году отказалась от нее по состоянию здоровья. Девочку поместили в центр, который по сути является детским домом.

Через некоторое время обе женщины начали споры между собой. Ольга неоднократно пыталась восстановить родительские права, но суд отклонял заявление в связи с заявлением самой Алены, что она не хочет жить с мамой, которая ее бьет.

Также стало известно, что накануне девочка приняла участие в съемках передачи без разрешения официального представителя. Сегодня утром мать и бабушка вернулись в Псков со съемок на Первом канале, но без девочки — 14-летняя Алена якобы самостоятельно добирается из Москвы на маршрутке.

Ранее сообщалось, что администрация Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей города Пскова, обратилась в полицию с заявлением об исчезновении 14-летней воспитанницы Алены Ч. По данным центра, мать и бабушка девочки незаконно забрали ее и увезли в Москву сниматься на Первом канале в передаче.

