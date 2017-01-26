В провинции Дамаск почти три тысячи боевиков ИГ сложили оружие

Дамаск, 26 января. Более двух с половиной тысяч боевиков сложили оружие в долине Вади-Барада, которая снабжает водой столицу Сирии Дамаск.

Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщает, что в долине Вади-Барада сирийцы снова возвращаются к мирной жизни. В районе завершается первый этап плана по примирению этой территории, после которого уже 2,6 тысячи человек сложили оружие. Боевики, среди которых есть участники террористической группировки ИГ (запрещена в России), отказавшиеся встать на путь примирения, вместе со своими семьями выезжают в провинцию Идлиб, в этом им содействуют сирийские власти. Сложившие оружие граждане пополняют ряды самообороны. Центр примирения предоставляет местным жителям горячее питание и медицинскую помощь.