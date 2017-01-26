САА готовится к наступлению ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре: ФАН публикует видео

Сирия, Дейр-эз-Зор, 25 января. Сирийская арабская армия (САА) и силы самообороны готовятся к наступлению боевиков террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации).

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором запечатлена площадь, которая находится у юго-западных ворот города Дейр-эз-Зор. Траншеи и укрепительные позиции, которые показаны на видео, и расположенные на высоком холме, имеют стратегическое значение.

Напомним, «Исламское государство» в начале года активизировало наступление на Дейр-эз-Зор. Силы Халифата пытаются пробиться через городское кладбище.