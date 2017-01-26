Подросток при странных обстоятельствах умер в такси в Подмосковье

Москва, 26 января. Подросток скончался в такси в Московской области.

Как стало известно ФАН, трагический случай произошел в ночь на четверг в Павловском Посаде Подмосковья. По имеющейся информации, два второкурсника Павло-Посадского техникума находились возле одного из домов, когда один из них почувствовал недомогание.

Студенты сразу вызвали такси, но 17-летний молодой человек умер в транспортном средстве по пути в медицинское учреждение. На теле Анатолия Г. не нашли признаков насильственной смерти. В настоящее время выясняются все детали произошедшего.

Как сообщает источник ФАН, причина смерти пока не установлена, но судя по странице в социальной сети «Вконтакте», молодой человек увлекался спортом, поскольку был подписан на разные спортивные паблики и спортивные издания.