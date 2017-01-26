Стало известно, когда Билл Гейтс станет первым в мире триллионером

Москва, 26 января. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс, неоднократно признававшийся самым богатым человеком в мире, скоро может стать первым на Земле триллионером. К такому выводу пришли специалисты международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam.

Oxfam опубликовало отчет с доказательствами того, что благосостояние самых богатых людей на планете в последние годы постоянно растет. Так, в прошлом году эксперты насчитали 793 богатейших человека с общим капиталом 5 трлн долларов.

По подсчетам объединения, Гейтс, чей капитал оценивался в 84,4 млрд долларов, имеет все шансы стать триллионером. Правда, для этого ему надо дожить до 86 лет.

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