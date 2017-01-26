Три человека стали жертвами пожара в дачном доме под Москвой

Москва, 26 января. В Одинцовском районе Московской области произошел пожар, который охватил дачный дом в СНТ «Энергия». Жертвами ЧП стали три человека.

Как стало известно, возгорание произошло в четверг в 4.47. Для тушения пожара были привлечены две единицы техники и восемь человек. Возгорание было локализовано. На месте происшествия найдены тела трех человек.

В настоящее время следователи устанавливают причину произошедшего, сообщает РИАМО.

Как сообщало агентство НСН, ранее на 59-м километре трассы Бея — Очуры в Хакасии был обнаружен труп 42-летней местной жительницы, на котором зафиксированы повреждения, нанесенные когтями и клыками хищников.