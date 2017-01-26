Семья с двумя детьми заживо сгорела в частном доме в Зауралье

Шадринск, 26 января. Мужчина, женщина и двое детей погибли при пожаре в жилом доме на улице Карла Маркса в Шадринске. О трагической гибели семьи сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Курганской области.

Частный бревенчатый дом загорелся минувшей ночью. При тушении возгорания были обнаружены тела мужчины 1950 года рождения, женщины 1977 года рождения и двух несовершеннолетних. Как передает «URA.RU», деревянное строение практически сгорело.

Известно, что в ликвидации пожара участвовали 38 человек и 16 единиц техники. Причины и все обстоятельства происшествия сейчас выясняются.