Корабль-символ России: крейсер «Аврора» как пример русской везучести

У каждого государства, как известно, есть свои государственные символы: флаг, герб, гимн. А еще у многих государств есть свои корабли-символы, корабли-музеи, которые весьма наглядно, между прочим, характеризуют эти самые государства.

Имеется ли такой корабль у России? Конечно. В год столетия Октябрьской революции на ум само собой приходит его название — крейсер «Аврора». Хотя памятный выстрел 25 октября 1917 года оказался в его судьбе не самым главным событием...

Музейная флотилия

Прежде чем говорить об «Авроре», давайте пройдемся по палубам некоторых из них, чтобы, так сказать, составить общее представление о предмете.

США. Тут прагматизм, пардон, прет из всех щелей. На музейном приколе стоит целая коллекция: от парусного фрегата «Конститьюшн» до линкоров и авианосцев. Причем большая часть этой армады вполне способна после не столь уж и больших затрат снова вспенить моря и океаны. Кстати, спущенный еще в 1797 году старина «Конститьюшн» стал музеем только в 1947-м. А в годы Второй мировой числился запасным командным пунктом флота.

Англия. Флагман адмирала Нельсона «Виктори» и легкий крейсер «Белфаст» как памятники канувшему в Лету титулу «властительницы морей». И если парусный линкор беззубо смотрит на мир пустыми пушечными портами, то крейсер — ветеран Второй мировой в своем рубленом камуфляже выглядит так, словно хоть сейчас способен выбрать якоря, дать ход и пойти вальсировать по волнам... Но нет, не способен. Это всего лишь хорошо закамуфлированная тень прошлого. А вот и Гринвич. Чьи это высоченные мачты торчат из дока? Да это же вечно молодая «Катти Сарк» — ведьма морей! И хотя мы-то с вами знаем, что старому клиперу уже никогда не рваться мимо мыса Доброй Надежды в крутом бакштаге, но... Боже мой, как замирает сердце, когда, стоя на баке, смотришь вперед сквозь паутину такелажа и видишь там миражи романтичного прошлого!

Япония. Врытая по ватерлинию в газон громада «Микасы» как овеществленная мечта жителей страны богини Аматерасу о непотопляемом броненосце. И заодно — грозное напоминание о временах былой экспансии. Мол, вы не надейтесь, что мы тут погрязли на островах в своих манга и тамагочи. Мы еще ого-го как способны удивить!.. Ну, а пока — ностальгическая «Микаса» посреди респектабельного газона. В засаде.

Греция. Ошвартованный близ Афин крейсер «Авероф» — живое напоминание об участи стран-аутсайдеров. Когда-то главный светоч Ойкумены теперь втюхивает шубы русским туристам и вовсю сшибает евро на памяти об Античности. Впрочем, в Греции по-прежнему живут люди гордые и умные, умеющие думать не только о себе, но и о своей стране. Вот были у греческого семейства Авероф средства на предоплату броненосного крейсера, так оно, это семейство, своему ВМФ крейсер и подарило. Моряки в благодарность нарекли корабль в честь миллионера Георгиоса Аверофа и сделали новую боевую единицу своим флагманским кораблем. Интересно, много ли вы знаете российских миллионеров, подаривших нашему флоту хотя бы шлюпку?..

Швеция. Королевский корабль «Васа» как курьезный монумент монаршим амбициям, подвигу шведских водолазов и самым передовым достижениям распылительно-консервационного искусства. Мда... Мало какая страна способна на такое самопожертвование, чтобы увековечить свою собственную кораблестроительную ошибку. И в этом вся Скандинавия: «Что бы мы ни учудили, это наша история и любая ее страница для нас драгоценна!»

Польша. Эсминец «Блыскавица». Символ польской надежды на кого угодно, кроме самих поляков. Корабль, построенный в чужой стране по чужому проекту и, по большей части, воевавший в составе чужого флота. Но воевавший хорошо, а главное, как и сама Польша, выживший — и теперь, как и сама Польша, страждущий еще и подзаработать. У трапа, ведущего на эсминец, — табличка: «Посещение этого корабля может подарить незабываемые впечатления от хождения по узким палубам и крутым трапам, посещения вместительных трюмов и кают, склада торпед, наблюдательных пунктов и оружейных башен. На корабле «Блыскавица» по-прежнему несут вахту рядовые и офицеры Польского военно-морского флота». Примечательно, что цена за вход на «Блыскавицу» повторена на табличке дважды — в начале и в конце объявления. Видимо, специально для скряг и тугодумов.

Норвегия. Шхуна «Фрам». Все по-норвежски честно, прямо и без обмана. Настоящий «Фрам» с настоящими фотографиями Нансена — главного секс-символа Норвегии, если, конечно, не считать местного монарха.

Китай. Умение извлекать выгоду из всего и неутомимое стремление к величию. Если аутентично-винтажных материальных свидетельств последнего не сохранилось, то их можно сделать заново. Добавить изделию благородной патины и усесться всей нацией напротив, чтобы чуть-чуть погордиться. В качестве примера всего этого — купленный по цене металлолома и превращенный в отель бывший советский Краснознаменный тяжелый авианесущий крейсер «Киев», а также самая большая в мире реплика исторического корабля. Это мы говорим, конечно, о построенной в начале 2000-х полноразмерной копии китайского броненосца «Диньюань», имеющей водоизмещение аж 7220 тонн. Для сравнения, водоизмещение новейших фрегатов, которые сейчас строит для своего ВМФ Россия, — вдвое меньше…

Сколько жизней у крейсера 1-го ранга?

Ну и, раз уж мы ее упомянули — Россия. Корабль?.. Конечно же, это «Аврора»! Крейсер 1-го ранга, старейший отечественный корабль-музей и легендарный символ… чего? Революции? Возможно. Но скорее — феноменальной везучести. Любопытно, что отменным везением отличался и предшественник знаменитого крейсера — парусный фрегат «Аврора».

Три русских парусных фрегата — «Паллада», «Диана» и «Аврора» — в 50-е годы XIX века отправились с Балтики на Дальний Восток. Вернулся из них лишь один — «Аврора». В конце XIX века на отечественных верфях была начата постройка первых серийных российских крейсеров — «Паллады», «Дианы» и «Авроры». Из них до наших дней дожил лишь один. Ну, вы поняли, какой.

Его живучесть поистине феноменальна. Давайте считать.

Первый раз крейсер имел все шансы погибнуть 14 мая 1905 года в Цусиме.

Второй раз жизнь корабля оказалась под угрозой в Первую мировую. Однако судьба хранила «Аврору». Ей не суждено было напороться на мину или получить в борт торпеду. Вместо этого крейсер, ввиду изношенности корпуса и механизмов, довольно скоро был отправлен на капитальный ремонт в Петроград. Чем там прославился корабль в 1917-м, у нас почти всем известно…

Третий раз «Авроре» безбожно повезло 30 марта 1918-го, когда «пособники контрреволюции» подбросили на корабль «адскую машинку», проще говоря — взрывное устройство. Но крейсер уцелел.

Четвертый раз «Авроре» повезло в 1919 году, когда ее планировали затопить, чтобы преградить путь кораблям интервентов, но так и не затопили.

В пятый раз крейсер оказался на грани гибели после окончания Гражданской войны, когда стоял на долговременном хранении в Кронштадте. Устаревший, разоруженный и лишенный команды, он почти гарантированно должен был быть разделан на металлолом. Но Рабоче-Крестьянскому Красному флоту потребовалась «плавучая парта» для своих военморов, и «Аврора» вернулась в строй из ржавого небытия.

Шестой пример удивительного везения «Авроры» — это то, что… в 1941 году началась Великая Отечественная война. Если бы не это обстоятельство, то исчерпавший к началу 40-х годов все разумные пределы ремонтопригодности корабль почти гарантированно подлежал бы списанию, которому сопутствовала бы передача прославленного имени одному из новейших советских крейсеров.

Седьмым чудесным спасением «Авроры» следует считать тот факт, что она, вновь разоруженная и почти без команды, пережила самую страшную войну в нашей истории. Не перевернулась и не разломилась под нацистскими снарядами и бомбами, а аккуратно легла на грунт в мелкой гавани Ораниенбаума.

Восьмое везение крейсера — это принятое в августе 1944 года исполкомом Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся постановление, по которому «Аврору» надлежало поднять, а затем и привести в приличный вид для использования в качестве музея и учебной базы нахимовцев.

В девятый раз «Аврора» едва избежала гибели 3 мая 1945 года, когда в нее, уже поднятую со дна, сквозь неисправный кингстон левого борта хлынула вода. Возможностей быстро ее откачать не было. Крейсер уже заваливался на левый борт в явной готовности к оверкилю, когда было принято решение корабль снова затопить. «Аврора» легла на грунт на глубине 9 метров, но переворачивания вверх килем избежала.

Десятое везение — это то, что после всего случившегося на стальную руину под названием «Аврора» не плюнули. Страна, едва закончившая Великую Отечественную войну, нашла силы, чтобы «Аврору» все же поднять, отремонтировать и поставить на «вечную» стоянку у Ленинградского Нахимовского военно-морского училища.

Одиннадцатый раз крейсер был спасен в середине 80-х. Подводная часть его корпуса 1896–1900 годов постройки к 1984 году пришла в совершенно удручающее состояние. Встал вопрос: как ремонтировать корабль? Долго и фантастически дорого с применением аутентичных технологий начала XX века? Или задействуя современные материалы, что позволяло закончить ремонт быстрее и дешевле? Историки были за первый вариант. Экономисты, разумеется, за второй. Победили последние. Под охи-ахи общественности у крейсера полностью ампутировали всю старую подводную часть и вместо нее с применением электросварки «приживили» новую. Это было совершенно не исторично, но зато позволило закончить реставрацию «Авроры» уже к августу 1987 года. Если бы был выбран первый вариант ремонта, то работы на крейсере гарантированно затянулись бы до начала следующего десятилетия. Удалось бы нашей стране столь дорогостоящий проект закончить в «лихие девяностые» или нет — вопрос открытый. Специалисты утверждают, что, скорее всего, нет.

Ну а в двенадцатый раз «Авроре» повезло в 2014–2016 годах, когда на корабле, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, был проведен новый ремонт.

Секрет везения по-русски

Говорят, у кошки девять жизней. У крейсера 1-го ранга «Аврора» жизней оказалось значительно больше. При этом надо понимать, что за всеми случаями «чудесного спасения» корабля стояли живые люди. Наши люди.

Это они били по врагу из орудий «Авроры». Это они голыми руками тушили скатившиеся в артпогреб крейсера горящие патроны. Они заделывали пробоины и откачивали из отсеков воду. Они дважды вырывали крейсер из подводного плена. Они возвращали его к жизни даже тогда, когда это по сотне разных причин казалось невозможным и нерациональным. Они до последнего боролись за спасение корабля и — вопреки всему — спасли.

Вот почему этот трехтрубный красавец, ощетинившийся частоколом орудий, уже больше ста лет числится в составе Флота. Не просто корабль-музей, но и символ феноменального везения, рожденный человеческими усилиями.

В этом смысле, «Аврора» очень напоминает нашу страну, точно так же упрямо идущую сквозь революции и войны, сквозь шторма и ураганы. Следующую своим курсом вопреки всем невзгодам. Страну удивительно везучую — иначе ее уже не было бы на карте. Страну, которой очень повезло с ее народом. С людьми, которые своим неустанным трудом каждодневно спасают Россию от небытия и даже не осознают, что совершают настоящий подвиг.