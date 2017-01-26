Нуланд сулят сладкое будущее в Одессе после ухода из Госдепа

Москва, 26 января. Помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Викторию Нуланд, активно подкармливавшую печеньем участников беспорядков на Майдане, увольняют из ведомства. Пользователи соцсетей активно обсуждают, каким будет ее будущее.

Помимо Нуланд будут уволены также помощники госсекретаря Джойс Барр и Мишель Бонд, а также заместитель госсекретаря по административно-хозяйственной части Патрик Кеннеди, сообщает Associated Press. Новость об увольнении Нуланд широко обсуждают в Рунете. Пользователи тут же вспомнили ее визит в Киев и раздачу участникам переворота печенья. Хотя сама дипломат потом утверждала, что подкармливала Майден сендвичами.

Тема «печенек» стала самой популярной среди участников обсуждения этой новости. «Украина, надевай штаны! Печенье теперь завезут не скоро))))», «А кто печенюшки на Украину привезёт?», «И медальку не дали, как Байдену ??!! Печенюшки сама теперь кушать будет…», — шутят пользователи.

При этом часть комментаторов поделилась предположениями о дальнейшей судьбе «друга Украины», посоветовав ей переехать в Незалежную. «В госдепартаменте не получилось, пора переквалифицироваться в губернаторы... скажем Одессы)))», — предлагают микроблогеры в Twitter.

Однако нашлись и те, кто посчитал, что с дипломатической карьерой Нуланд после своего увольнения покончит. «Нуланд покидает пост помошника госсекретаря США по делам Европы и Евразии и наконец сбудется ее мечта жизни и она откроет кондитерскую и будет выпекать печенки и пирожки», - смеются в соцсетях.

