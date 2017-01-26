Опубликованы фото первого кроссовера УАЗ

Москва, 26 января. В Роспатенте зарегистрирован образец неизвестного отечественного автомобиля, обладающего повышенной проходимостью. В Сети появились фото кроссовера, возможно, это прототип УАЗа.

Ульяновская линейка авто может пополниться новым внедорожником, который устранит остальных конкурентов с отечественного авторынка. В Роспатенте зарегистрирован образец авто, одним из авторов которого является дизайнер научно-технического центра УАЗ Андрей Сухановский. Тем не менее, судя из фотографий, попавших в Сеть, новый кроссовер сильно отличается от выпущенной ранее линейки. По некоторой информации, дизайн-проект может не достигнуть конвейера, поскольку сам проект разработки новой модели УАЗа на данный момент приостановлен.