Донбасс: село на юге ДНР обесточено обстрелом ВСУ

Донецк, 26 января. Военнослужащие Вооруженных сил Украины утром в четверг обстреляли территорию Новоазовского района на юге Донецкой народной республики (ДНР). По информации Донецкого агентства новостей, населенный пункт Сергеевка остался без электроснабжения.

«Сегодня около семи часов утра украинские силовики открыли огонь по району, село Сергеевка полностью обесточено», — отметил глава райадминистрации Анатолий Яновский.

По его словам, в настоящее время восстановлением электроснабжения занимаются ремонтные бригады.

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Ранее сообщалось, что три жилых дома было повреждено на западе Донецка при обстреле со стороны украинских силовиков.