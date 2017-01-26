Несколько авто провалились под асфальт в зоне прорыва теплотрассы в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 января. Авария теплотрассы, из-за которой несколько транспортных средств провалились под асфальт, случилась возле дома по улице Софийской в Петербурге.

Пи информации сообщества «ВКонтакте», прорыв горячей воды случился на Софийской в районе Гамбургской площади.

Жильцы домов, которые находятся в непосредственной близости с аварией, жалуются на отсутствие горячей воды и отопления. Ликвидировать коммунальную аварию начали с 05.00. В настоящее время дома перевели на резервную схему теплоснабжения. По предварительным данным, работы планируют окончить в течение дня, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Сообщается, что последствия аварии сказались на десятке зданий, отопление в которые подается по резервной схеме на период ремонта главной теплотрассы.