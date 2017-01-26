Посол России в Индии скончался в Дели

Дели, 26 января. Посол РФ в Индии Александр Кадакин сегодня скончался в больнице Нью-Дели на 68-м году жизни. По данным посольства, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

«Посольство РФ в республике Индия с глубоким прискорбием извещает, что 26 января после непродолжительной болезни в одной из центральных больниц Нью-Дели скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Индии А.М. Кадакин», — цитирует сообщение посольства РИА Новости.

Глава дипломатический миссии РФ в Индии работал на своем посту с 2009 года. При этом вся карьера дипломата была связана с укреплением сотрудничества Москвы и Нью-Дели.