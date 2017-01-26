Сирийские курды встретятся с Лавровым для обсуждения участия в переговорах в Женеве

Москва, 26 января. На встрече главы МИД РФ Сергея Лавров с сирийской оппозицией будут присутствовать сирийские курды — члены партии «Демократический союз».

Представитель курдской партии «Демократический союз» Абд Салам Али заявил, что в пятницу состоится встреча главы российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с представителями сирийской оппозиции. На этой встрече также будут присутствовать члены партии «Демократический союз».

«Из Франции приезжает наш представитель. Возможно, я также буду», — заметил Али. По словам спикера, на этой встрече курдской стороне хотелось бы обсудить итоги переговоров по Сирии в Астане и возможность участия «Демократического союза» в женевских переговорах. Отметим, что против участия сирийских курдов выступает официальная Анкара, обвиняя партию во связях с запрещенной РПК.