Алеппо, 26 января. В северной столице Сирии была восстановлена работа транспортного узла после освобождения города от боевиков террористических группировок.

В Алеппо была снова запущена железнодорожная ветка между районом Джибрин, в котором находится лагерь беженцев, и станцией Багдад. Протяженность ветки составляет 18 километров. Все поврежденные участки пути ремонтные службы восстановили за 20 дней, при этом было разминировано 330 фугасных закладок. Власти Алеппо отметили, что это событие является признаком того, что «пульс города бьется все сильнее». Работы проходили в рамках плана поэтапного восстановление второго по величине города Сирии. Следующим пунктом плана является приведение в порядок международного аэропорта Нейраб на востоке от города.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что конгрессмен США встретился с Асадом и раскритиковал политику своей страны.