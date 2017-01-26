Дата окончания экспертизы останков семьи Романовых перенесена на несколько месяцев

Санкт-Петербург, 26 января. В настоящее время продолжается проведение экспертизы по найденным останкам предположительно цесаревича Алексея и великой княжны Марии.

Кк стало известно ФАН, несмотря на то, что генетическая экспертиза практически завершена, дата окончания историко-культурной экспертизы на данный момент не известна. Специалисты даже предположительно не могут назвать, когда смогут ее завершить.

Дело в том, что в Государственном архиве РФ подняты тысячи документов, касающихся гибели семьи последнего императора страны. При этом некоторые данные противоречат друг другу. Эксперты-историки, входящие в комиссию, также расходятся во мнениях по поводу общепринятой версии убийства Николая II, его жены, детей и прислуги.

Ранее сообщалось, что антропологическую экспертизу цесаревича Алексея и Великой княжны Марии невозможно провести из-за того, что осколки, найденные в 2007 году в Поросенковом логу близ Екатеринбурга, слишком мелкие.