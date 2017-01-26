ФСБ проводит спецоперацию против «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

Симферополь, 26 января. ФСБ РФ сегодня проводит в крымском городе Бахчисарай спецоперацию по ликвидации ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщил руководитель госкомитета правительства республики по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

«Сейчас крымские правоохранители проводят мероприятия в Бахчисарае по пресечению деятельности ячейки… «Хизб ут-Тахрир», — цитирует его РИА Новости.

Смирнов уточнил, что спецслужбы проводят досмотры и обыски в местах проживания лиц, которые могут быть причастны к этой ячейке.

Как передает Газета.Ru, ранее в Татарстане правоохранители пресекли деятельности группировки боевиков, которые планировали теракт на Казанском авиационном заводе. Глава МВД Татарстана Артем Хохорин отметил, что силовики также нанесли болезненный удар по запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».