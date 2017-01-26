Назван топ-10 самых популярных кроссоверов в мире

Москва, 26 января. Автоэксперты назвали самые популярные кроссоверы прошлого года. Лидером топ-10 оказалась Honda CR-V.

Число проданных автомобилей этой марки на мировом рынке составило 752 670 экземпляров, что на 5,8% больше, чем в 2015 году. Второй по популярности стала Toyota RAV4. Таких кроссоверов по всему миру купили 723 988 штук. Этот показатель обогнал данные 2015 года на 10%. На третьей строчке оказался Hyundai Tucson. Дилеры реализовали 639 053 экземпляров «корейца».

Кроме того, в рейтинг попали Volkswagen Tiguan, сразу три модели Nissan (Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Rogue), китайский кроссовер Haval H6, Kia Sportage, а также Ford Escape, сообщает focus2move.

