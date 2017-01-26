Сирийский пинок для Обамы: зачем конгрессмен США встречалась с Асадом

Конгрессмен Соединенных Штатов от Гавайев Тулси Габбард совершила секретную поездку в Сирию, где провела встречу с ее руководителем Башаром Асадом. Габбард подвергла критике политику Вашингтона, поставляющего вооружения так называемой «умеренной оппозиции» и по-прежнему планирующего свержение президента Сирии. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с военным и политическим экспертом о встрече Габбард с Асадом и политике новой администрации США в отношении Сирийской Арабской Республики.

По словам конгрессмена, что бы никто не думал о Башаре Асаде, он все еще является президентом Сирии. Поэтому диалог об урегулировании сирийского кризиса необходимо, прежде всего, вести с ним. Как только удастся вернуть страну к мирной жизни, сирийцы должны будут сами решить судьбу своего президента и определить состав будущего правительства.

Кроме того, как заявила Габбард, ей довелось встретиться с мирными жителями, которые интересовались у нее, зачем Соединенные Штаты поставляют террористам вооружение. Она отметила, что в Сирии у гражданских нет такого понятия как «умеренная оппозиция».

Габбард привела мнение сирийцев о том, что если Башар Асад внезапно будет свернут, то, по их мнению, к власти придут исламисты из «Аль-Каиды» (запрещена на территории Российской Федерации) или другие радикальные организации, которые уничтожают всех несогласных и христиан. При этом, подчеркнула она, террористы могут получить контроль над всей страной.

Конгрессмен отметила, что изначально не собиралась встречаться с Башаром Асадом. Однако, когда появилась соответствующая возможность, она воспользовалась ею. По ее мнению, если Соединенным Штатам небезразлична судьба Сирии и Вашингтон заинтересован в прекращении войны, необходимо вести диалог «с кем угодно, если это необходимо».

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«Тулси Габбард и ранее была известна своей собственной позицией по сирийскому вопросу, которая расходилась и с мнением ее партии, и с внешней политикой США. Слова конгрессмена призывают взглянуть на ближневосточный конфликт не через кривое зеркало американских СМИ, а с точки зрения реального положения дел. Для общества, которое оказалось подвержено влиянию либеральных мифов о Сирии и Башаре Асаде, ее заявления могут выглядеть даже шокирующими, хотя Габбард всего лишь назвала вещи своими именами. Первые шаги Дональда Трампа на своем посту показали, что он придерживается предвыборных обещаний и совершенно другой внешнеполитической стратегии. Барак Обама и демократическая администрация руководствовались своими соображениями о необходимости глобализации и неоднократно проводили перевороты в различных странах, чтобы привести к власти нужных Вашингтону политиков, а также способствовали распространению терроризма. Новый же президент США давал понять, что не будет следовать такому курсу», — пояснил ФАН политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

По мнению аналитика, поездка Тулси Габбард и последовавшие за ней заявления конгрессмена можно расценивать по-разному. С одной стороны, она и ранее выступала против политики США в отношении Сирии и ее законных властей. Но в новых условиях заявления высокопоставленных представителей американской власти приобретают особое значение.

«Общественное мнение слишком долго обрабатывалось ведущими СМИ и политиками в нужном для команды Обамы и стоящих за ним сил ключе. Слова Габбард явно нацелены на изменение информационного фона вокруг Ближнего Востока, что необходимо в том числе и Трампу для одобрения его дальнейших шагов по выходу из кризиса в этом регионе. Инициатива в сирийском мирном процессе сейчас принадлежит России, что свидетельствует о провале внешней политики Обамы. Для новой власти важно закрепить этот факт в общественном сознании и получить одобрение для дальнейших шагов, которые могут быть предприняты США в отношении ситуации в Сирии и особенно Ираке. Любое улучшение обстановки в этих странах будет однозначно воспринято американцами как внешнеполитический успех Трампа, что укрепит его легитимность и даст аргументы для противодействия демократам, сохраняющим возможность через Сенат и Конгресс США ставить препятствия президенту», — резюмировал Сергей Простаков.

Ранее известный российский политик Владимир Жириновский высказал газете «Известия» мнение о том, чем завершились двухдневные переговоры в Астане по урегулированию сирийского конфликта.