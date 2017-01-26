Поезд опрокинулся в Узбекистане из-за оползня

Ташкент, 26 января. Состав грузового поезда АО «Узбекские железные дороги» перевернулся по причине схода оползня. Об этом в четверг сообщил представитель министерства чрезвычайных ситуаций республики.

По словам представителя ведомства, из-за землетрясения, которое произошло в минувший понедельник, в районе перевала «Камчик» сошел оползень. В результате геологического явления под оползень попал грузовой состав, часть вагонов которого опрокинулась. К счастью, в результате ЧП жертв нет.

Сейчас бригады железнодорожной компании и спасатели устраняют последствия ЧП, возобновляется поврежденная инфраструктура, сообщает РИА Новости.

«Узбекские железные дороги» сообщили о временном прекращении движения пассажирских поездов по направлению Ташкент — Андижан — Ташкент.