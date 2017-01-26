Донбасс: СБУ вербует родственников военных ЛНР

Луганск, 26 января. Сотрудники Службы безопасности Украины на подконтрольной киевским властям луганской территории ищут и принудительно вербуют родных и близких военных народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом в четверг сообщила руководитель центра по связям с общественностью МГБ ЛНР Евгения Любенко.

По ее словам, правоохранительные органы ЛНР и компетентные ведомства имеют информацию о том, что в городе Счастье и прилегающих городах и селах специальная группа сотрудников СБУ, которая приехала с запада Украины, проводит операцию, главная задача которой состоит в привлечении насильными методами к тайному сотрудничеству всех родных и близких военнослужащих республики.

Она также подчеркнула, что украинские силовики задержали двух жительниц указанного города, которых доставили в здание бывшего школьного учреждения милиции. При этом сотрудники СБУ применяли физическую силу и психологически давили на женщин, чтобы те согласились на сотрудничество.

Как ранее сообщала Национальная служба новостей, в случае необходимости в ДНР и ЛНР могут объявить мобилизацию. Об этом заявили главы республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.