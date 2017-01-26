Массовая драка произошла в центре Москвы, ранены пять человек

Москва, 26 января. Минувшей ночью в самом центре российской столицы произошла массовая драка, несколько ее участников получили травмы, сообщает пресс-служба главка МВД Москвы.

В ночь на 26 января в центре Москвы произошла драка. Две группы неизвестных подрались недалеко от одного из домов по Страстному бульвару. Пятеро пострадавших с травмами различной степени тяжести обратились за медицинской помощью. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку инцидента, обстоятельства драки выясняются.