IKEA резко снижает цены в России

Москва, 26 января. IKEA решила вернуться к докризисным ценам. О значительном снижении стоимости товаров компания намерена объявить уже сегодня.

По словам гендиректора сети в России Вальтера Каднара, цены на 15–20% снизят на 1,8 тысячи видов товара, а на некоторые товары цена снизится на 40%. Каднар пояснил, что целью IKEA являются долгосрочные инвестиции. У потребителей снизились располагаемые доходы, но терять покупателей компания не хочет, именно поэтому было принято решение о сдерживании цен. Такая политика должна позволить нарастить выручки к 2020 году в 1,5 раза, до 50 миллиардов евро, отметил он в комментариях газете «Ведомости».

При этом снижение цен станет долгосрочным, а очередной промокампанией или распродажей. А сильнее всего цены должны упасть на кухни и гардеробы.

