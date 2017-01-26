Отправившихся в Москву на ток-шоу дочь, лишенную прав мать и бабушку объявили в розыск

Санкт-Петербург, 26 января. Дочь, лишенную прав мать и бабушку, отправившихся сниматься в ток-шоу Первого канала, объявили в розыск. Как стало известно ФАН, 24 января из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в городе Псков ушла воспитанница 2002 года рождения, которая по оперативной информации отправилась в Москву автомобильным попутным транспортом вместе с матерью 1981 года рождения, лишенной родительских прав в отношении дочери.

Мать и дочь направились в столицу для участия в съемках телепередачи на Первом федеральном канале с обсуждением вопроса о восстановлении ее в родительских правах. Кроме того, также для участия в съемках телепередачи железнодорожным транспортом выехала бабушка несовершеннолетней 1957 года рождения, которая не является законным представителем девочки.

В настоящее время проводится розыск указанных лиц.