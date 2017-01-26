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Политика
Президент Мексики осудил проект Трампа по строительству стены на границе

Президент Мексики осудил проект Трампа по строительству стены на границе

9:44  26 Января 2017
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Президент Мексики осудил проект Трампа по строительству стены на границе

Мехико, 26 января. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето осудил решение американского президента Дональда Трампа о строительстве стены на американо-мексиканской границе. Он подчеркнул, что Мексика не собирается финансировать этот проект.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето пока не готов говорить о своих действиях относительно проекта администрации Дональда Трампа построить стену между двумя государствами. Он заявил, что в настоящий момент правительственная делегация Мексики ведет переговоры с Белым домом. Тем не менее, он осудил подписанный Трампом указ о строительстве заграждения и добавил, что Мексика не будет финансировать возведение стены, пишет «Свободная пресса»


 

рина Селезнева
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