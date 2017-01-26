Президент Мексики осудил проект Трампа по строительству стены на границе

Мехико, 26 января. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето осудил решение американского президента Дональда Трампа о строительстве стены на американо-мексиканской границе. Он подчеркнул, что Мексика не собирается финансировать этот проект.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето пока не готов говорить о своих действиях относительно проекта администрации Дональда Трампа построить стену между двумя государствами. Он заявил, что в настоящий момент правительственная делегация Мексики ведет переговоры с Белым домом. Тем не менее, он осудил подписанный Трампом указ о строительстве заграждения и добавил, что Мексика не будет финансировать возведение стены, пишет «Свободная пресса».



