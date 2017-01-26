Трамп рассказал, как таланты дочери Иванки помогут ему в Белом доме

Вашингтон, 26 января. Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп не стал исключать, что его дочь Иванка в будущем может перейти работать в Белый дом. Об этом сообщает телеканал ABC.

По словам американского лидера, в настоящее время Иванка обустраивается после переезда из Нью-Йорка в Вашингтон, ее супруг работает в Белом доме. Трамп также отметил, что ее дочь обладает высокой квалификацией.

«Я сейчас ничего не исключаю, никакую возможность», — добавил президент США.

Как сообщала «Газета.ру», ранее Иванка назвала неуместными предположения, что она будет выполнять обязанности первой леди.

Напомним, что Иванка Трамп вместе с супругом и тремя детьми живут в двух шагах от того места, где после переезда из Белого дома поселился Барак Обама с супругой и младшей дочерью.